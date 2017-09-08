Иньиго Мартинес: "Вижу себя игроком стартового состава "Барселоны"

Защитник "Реала Сосьедад" из Сан-Себастьяна Иньиго Мартинес высказался об интересе к себе каталонской "Барселоны".

"Я знал, что многие клубы хотели меня, но, в конце концов, я ни с кем не разговаривал. У меня никогда не было возможности решить, останусь я или уйду. Когда лучшие клубы интересуются мной, я не чувствую удовлетворения или гордости, а скорее понимаю, что я проделал большую работу не только в этом году, но и в прошлом. Я вижу себя игроком стартового состава "Барселоны" любого другого клуба", - цитирует 26-летнего бека espnfc.com.

Напомним, зимой подписать Мартинеса может "Реал". | soccernews.ru