Инлер может перейти в "Аталанту"

Теги аталанта

Инлер может перейти в "Аталанту"

"Аталанта" проявляет интерес к швейцарскому полузащитнику Гекхану Инлеру, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб предлагает футболисту контракт до лета 2018 года. В данный момент хавбек является свободным агентом, поэтому может достаться "Аталанте" бесплатно.

В минувшем сезоне 33-летний Инлер выступал за "Бешикташ", провел за клуб 29 матчей.

Стоит отметить, что ранее швейцарец уже играл за Италии за "Удинезе" и "Наполи".

Не пропустите: Борха Валеро пройдет медосмотр в "Интере" в понедельник. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Официально: "Челси" подписал Рюдигера

Официально: "Челси" подписал Рюдигера

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 91
2 Рома 38 87
3 Наполи 38 86
4 Аталанта 38 72
5 Лацио 38 70
6 Милан 38 63
7 Интер Милан 38 62
8 Фиорентина 38 60
9 Торино 38 53
10 Сампдория 38 48
11 Кальяри 38 47
12 Сассуоло 38 46
13 Удинезе 38 45
14 Кьево 38 43
15 Болонья 38 41
16 Дженоа 38 36
17 Кротоне 38 34
18 Эмполи 38 32
19 Палермо 38 26
20 Пескара 38 18
Полная таблица

топ-5 тегов