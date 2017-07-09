Инлер может перейти в "Аталанту"

"Аталанта" проявляет интерес к швейцарскому полузащитнику Гекхану Инлеру, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб предлагает футболисту контракт до лета 2018 года. В данный момент хавбек является свободным агентом, поэтому может достаться "Аталанте" бесплатно.

В минувшем сезоне 33-летний Инлер выступал за "Бешикташ", провел за клуб 29 матчей.

Стоит отметить, что ранее швейцарец уже играл за Италии за "Удинезе" и "Наполи".

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