Инлер прокомментировал возможный переход Турана в "Истанбул"

Полузащитник "Истанбула" Гекхан Инлер прокомментировал возможный переход в свой клуб полузащитника "Барселоны" Арды Турана.

"Я знаю Турана более 12 лет. Он сильно прогрессировал и провёл прекрасную спортивную карьеру, став великолепным футболистом. Если Арда придёт, это, конечно, станет отличным усилением для "Истанбула" - цитирует Инлера Sport.es.

Напомним, что главный тренер "Истанбула" Абдулла Авджи уже объявил о переходе Турана, однако ни один из клубов пока официально не подтвердил эту информацию. | http://soccernews.ru