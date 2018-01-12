Инлер прокомментировал возможный переход Турана в "Истанбул"
Полузащитник "Истанбула" Гекхан Инлер прокомментировал возможный переход в свой клуб полузащитника "Барселоны" Арды Турана.
"Я знаю Турана более 12 лет. Он сильно прогрессировал и провёл прекрасную спортивную карьеру, став великолепным футболистом. Если Арда придёт, это, конечно, станет отличным усилением для "Истанбула" - цитирует Инлера Sport.es.
Напомним, что главный тренер "Истанбула" Абдулла Авджи уже объявил о переходе Турана, однако ни один из клубов пока официально не подтвердил эту информацию. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|16
|33
|2
|Фенербахче
|16
|32
|3
|Галатасарай
|16
|32
|4
|Бешикташ
|16
|30
|5
|Кайсериспор
|16
|30
|6
|Гёзтепе АС Измир
|16
|30
|7
|Трабзонспор
|16
|28
|8
|Бурсаспор
|16
|24
|9
|Сивасспор
|16
|23
|10
|Малатия Беледийеспор
|16
|19
|11
|Касимпаса
|16
|19
|12
|Акхисар Беледийе ГС
|16
|19
|13
|Аланьяспор
|16
|18
|14
|Коньяспор
|16
|14
|15
|Османлыспор
|16
|14
|16
|Антальяспор
|16
|14
|17
|Генчлербирлиги
|16
|13
|18
|Карабюкспор
|16
|8