Инлер прокомментировал возможный переход Турана в "Истанбул"

Теги истанбул ббарда туранбарселона

Инлер прокомментировал возможный переход Турана в "Истанбул"

Полузащитник "Истанбула" Гекхан Инлер прокомментировал возможный переход в свой клуб полузащитника "Барселоны" Арды Турана.

"Я знаю Турана более 12 лет. Он сильно прогрессировал и провёл прекрасную спортивную карьеру, став великолепным футболистом. Если Арда придёт, это, конечно, станет отличным усилением для "Истанбула" - цитирует Инлера Sport.es.

Напомним, что главный тренер "Истанбула" Абдулла Авджи уже объявил о переходе Турана, однако ни один из клубов пока официально не подтвердил эту информацию. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Исправление ошибок: "Реал" принимает "Вильярреал" на "Сантьяго Бернабеу"

Исправление ошибок: "Реал" принимает "Вильярреал" на "Сантьяго Бернабеу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Истанбул ББ 16 33
2 Фенербахче 16 32
3 Галатасарай 16 32
4 Бешикташ 16 30
5 Кайсериспор 16 30
6 Гёзтепе АС Измир 16 30
7 Трабзонспор 16 28
8 Бурсаспор 16 24
9 Сивасспор 16 23
10 Малатия Беледийеспор 16 19
11 Касимпаса 16 19
12 Акхисар Беледийе ГС 16 19
13 Аланьяспор 16 18
14 Коньяспор 16 14
15 Османлыспор 16 14
16 Антальяспор 16 14
17 Генчлербирлиги 16 13
18 Карабюкспор 16 8
Полная таблица

топ-5 тегов