Инопланетянин: агент Роналду ярко высказался о футболисте
Агент португальского нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Жорже Мендеш расхвалил своего подопечного после хет-трика форварда в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Атлетико" (3:0).
"Роналду является лучшим игроком в истории футбола. Он доказал это в матче с "Атлетико". Криштиану - инопланетянин. Он показал свой класс в Англии, сотворив историю "Манчестер Юнайтед". Затем он стал лучшим игроком "Реала", без него клуб ничего бы не выиграл.
Роналду - лучший в Лиге Чемпионов. Я уверен, что он войдет и в историю "Ювентуса". Три слова, характеризующих Роналду? Эпический, легендарный, божественный", - приводит слова Мендеша Gazzetta dello Sport.
В нынешнем сезоне 34-летний Роналду провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал 12 результативных передач. Его контракт с "Ювентусом" действует до лета 2022 года.
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|Милан
|27
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|Интер Милан
|27
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|Рома
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|Торино
|27
|44
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|Аталанта
|27
|44
|8
|Лацио
|26
|42
|9
|Сампдория
|27
|39
|10
|Фиорентина
|27
|37
|11
|Парма
|27
|33
|12
|Сассуоло
|27
|32
|13
|Дженоа
|27
|30
|14
|Кальяри
|27
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|15
|Удинезе
|26
|25
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|СПАЛ
|27
|23
|17
|Эмполи
|27
|22
|18
|Болонья
|27
|21
|19
|Фрозиноне
|27
|17
|20
|Кьево
|27
|10