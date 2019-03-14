Инопланетянин: агент Роналду ярко высказался о футболисте

Агент португальского нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Жорже Мендеш расхвалил своего подопечного после хет-трика форварда в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Атлетико" (3:0).

"Роналду является лучшим игроком в истории футбола. Он доказал это в матче с "Атлетико". Криштиану - инопланетянин. Он показал свой класс в Англии, сотворив историю "Манчестер Юнайтед". Затем он стал лучшим игроком "Реала", без него клуб ничего бы не выиграл.

Роналду - лучший в Лиге Чемпионов. Я уверен, что он войдет и в историю "Ювентуса". Три слова, характеризующих Роналду? Эпический, легендарный, божественный", - приводит слова Мендеша Gazzetta dello Sport.

В нынешнем сезоне 34-летний Роналду провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал 12 результативных передач. Его контракт с "Ювентусом" действует до лета 2022 года.

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