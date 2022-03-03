Иностранные игроки могут получить возможность покинуть российские клубы без компенсаций
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в ближайшее время могут разрешить иностранным футболистам разорвать контракты с российскими клубами без последствий, сообщает Jutarnij List.
По сведениям источника, данное решение может быть принято в ближайшие 7-10 дней. Если игроки покинут Россию, то на них не будет наложено наказание. При этом они смогут присоединиться к другим клубам, несмотря на закрытие зимнего трансферного окна.
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