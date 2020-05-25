Иностранные игроки "Оренбурга" вернулись в Россию

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Иностранные игроки "Оренбурга" вернулись в Россию

Три легионера "Оренбурга" прибыли в Россию. На базу клуба вернулись хавбек Даниэле Мишкиче, полузащитник Рикарду Алвеш и защитник Уроше Радакович.

Ранее сообщалось, что правительство РФ сняло ограничение на въезд на территорию страны для иностранных игроков и тренеров. Спортсменам после прибытия в РФ придется пройти 14-дневный карантин.

Чемпионат России возобновится 21 июня.

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