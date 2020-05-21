Иностранные игроки "Спартака" вместе с Тедеско вернулись в Москву

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Иностранные игроки "Спартака" вместе с Тедеско вернулись в Москву

Легионеры "Спартака" вместе с иностранными тренерами вернулись в Москву. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Отметим, что в команду не вернулся полузащитник Андре Шюррле, которого клуб отказался выкупать у "Боруссии". Руководство разрешило игроку не прилетать и не доигрывать сезон.

Все футболисты прошли тестирование на коронавирус, результаты будут известны позже.

Напомним, Россию на период самоизоляции покидали главный тренер Доменико Тедеско, его помощник Андреас Хинкель, тренер вратарей Макс Урванчки, тренер по реабилитации Влад Чепзанович, защитники Самюэль Жиго и Малькольм Баду, хавбеки Гус Тил, Алекс Крал и форвард Йордан Ларссон.

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