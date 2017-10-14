Инс: "Без Мане "Ливерпуль" станет намного слабее"
Экс-игрок "Ливерпуля" Пол Инс высказался о травме Садио Мане.
"Ливерпуль" не сможет рассчитывать на Мане порядка шести недель - это отвратительные новости. Его потеря гораздо весомее, чем могла бы стать потеря Филиппе Коутиньо. Мане остается сконцентрированным от первой до последней минуты. Без него "Ливерпуль" станет намного слабее, Садио жизненно необходим" - приводит слова Инса Goal.com.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|8
|22
|2
|Манчестер Юнайтед
|8
|20
|3
|Тоттенхэм
|8
|17
|4
|Уотфорд
|8
|15
|5
|Челси
|8
|13
|6
|Арсенал Лондон
|8
|13
|7
|Бернли
|8
|13
|8
|Ливерпуль
|8
|13
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|10
|10
|Вест Бромвич Альбион
|7
|9
|11
|Хаддерсфилд Таун
|8
|9
|12
|Саутгемптон
|7
|8
|13
|Суонси Сити
|8
|8
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|8
|15
|Сток Сити
|8
|8
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|7
|7
|17
|Эвертон
|7
|7
|18
|Лестер Сити
|7
|5
|19
|Борнмут
|8
|4
|20
|Кристал Пэлас
|8
|3