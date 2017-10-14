Инс: "Без Мане "Ливерпуль" станет намного слабее"

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Инс: "Без Мане "Ливерпуль" станет намного слабее"

Экс-игрок "Ливерпуля" Пол Инс высказался о травме Садио Мане.

"Ливерпуль" не сможет рассчитывать на Мане порядка шести недель - это отвратительные новости. Его потеря гораздо весомее, чем могла бы стать потеря Филиппе Коутиньо. Мане остается сконцентрированным от первой до последней минуты. Без него "Ливерпуль" станет намного слабее, Садио жизненно необходим" - приводит слова Инса Goal.com.

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