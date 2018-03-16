Инс: "Думаю, что Санчес уже жалеет о переходе в "Манчестер Юнайтед"

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Инс: "Думаю, что Санчес уже жалеет о переходе в "Манчестер Юнайтед"
Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Пол Инс оценил игру новичка команды Алексиса Санчеса.

"Санчес старается в каждом матче, но чем больше он прикладывает усилий, тем хуже играет команда. Возможно, он думает о переходе в другой клуб летом. Очевидно, что он не подходит игровому стилю Жозе Моуринью. Ему было бы гораздо комфортнее в "Манчестер Сити". Может быть Моуринью хочет чтобы построить команду вокруг Лукаку, Санчеса и Погба. Однако, сколько еще нужно потратить денег для покупки нужных игроков?" - цитирует Инса The Sun.

Напомним, что 29-летний Санчес перешел в "МЮ" в январе из "Арсенала" и стал самым высокооплачиваемым игроком Премьер-лиги.

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6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
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13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
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