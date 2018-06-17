Инс: "Когда Коутиньо ушел, футболисты "Ливерпуля" смогли сделать шаг вперед"

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Инс: "Когда Коутиньо ушел, футболисты "Ливерпуля" смогли сделать шаг вперед"

Экс-игрок "Ливерпуля" Пол Инс нашел плюсы от ухода Коутиньо в "Барселону".

"Когда Коутиньо ушел, многие подумали, что всё кончено. Не знаю, считал ли так же Клопп, но, я считаю, что уход Филиппе - лучшее, что могло случиться с "Ливерпулем", потому что они были слишком от него зависимы, все о нем только и говорили.

Когда он ушел, футболисты смогли сделать шаг вперед и сказать: "Что же, теперь ответственность на нас". Это не команда одного игрока, как все говорили" - приводит слова Инса Goal.com.

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