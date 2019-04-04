Инс: "Медовый месяц Сульшера и "Манчестер Юнайтед" завершился"

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Пол Инс высказался о последних результатах команды.

"Медовый месяц Сульшера и "Манчестер Юнайтед" завершился. Теперь на него будет оказываться еще больше давления и его работу будут оценивать после каждого поражения.

Безусловно, у всех команд случаются спады, однако для "МЮ" сейчас неподходящее время. Им предстоит сыграть против "Барселоны", а потом против "Вест Хэма". Главное, чтобы "МЮ" справился", - приводит слова Инса Goal.com.

После 32 туров "МЮ" идет на шестом месте и от топ-4 их отделяет два очка.

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