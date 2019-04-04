Инс: "Медовый месяц Сульшера и "Манчестер Юнайтед" завершился"
Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Пол Инс высказался о последних результатах команды.
"Медовый месяц Сульшера и "Манчестер Юнайтед" завершился. Теперь на него будет оказываться еще больше давления и его работу будут оценивать после каждого поражения.
Безусловно, у всех команд случаются спады, однако для "МЮ" сейчас неподходящее время. Им предстоит сыграть против "Барселоны", а потом против "Вест Хэма". Главное, чтобы "МЮ" справился", - приводит слова Инса Goal.com.
После 32 туров "МЮ" идет на шестом месте и от топ-4 их отделяет два очка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|32
|80
|2
|Ливерпуль
|32
|79
|3
|Тоттенхэм
|32
|64
|4
|Арсенал Лондон
|31
|63
|5
|Челси
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Вулверхэмптон
|32
|47
|8
|Уотфорд
|32
|46
|9
|Лестер Сити
|32
|44
|10
|Эвертон
|32
|43
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|42
|12
|Борнмут
|32
|38
|13
|Кристал Пэлас
|32
|36
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|35
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|31
|33
|16
|Саутгемптон
|31
|33
|17
|Бернли
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|32
|28
|19
|Фулхэм
|33
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|32
|14