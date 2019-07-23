Инс оценил возможность возможного перехода Бэйла в "Ливерпуль"

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Инс оценил возможность возможного перехода Бэйла в "Ливерпуль"
Бывший игрок "Ливерпуля" Пол Инс заявил, что он хотел бы видеть в мерсисайдской команде валлийского полузащитника "Реала" Гарета Бэйла.

"Мне кажется, что Бэйлу стоит перейти в "Ливерпуль", если клуб сможет его купить. Форварды "Ливерпуля" почти не отдыхали летом, а Бэйл может сыграть на любой позиции в атаке. Если бы мне нужно было заново открыть в себе игрока, то я бы выбрал "Ливерпуль".

Но для перехода Гарету придется согласиться на значительное уменьшение зарплаты. Ему нужна команда, которая может побеждать. "Ливерпуль" является победителем Лиги Чемпионов, а в новом сезоне клуб вновь поборется за чемпионский титул Премьер-лиги. Я считаю, что Бэйл идеально вписался бы в команду", - приводит слова Инса BBC.

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