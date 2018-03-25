Инс: "Салах - сумасшедший, если решит уйти из "Ливерпуля"

Известный в прошлом английский футболист Пол Инс высказался о будущем вингера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

" Мохамед Салах - сумасшедший, если он решит покинуть "Ливерпуль" сейчас. Он находится в идеальном клубе для него. Трудно игнорировать интерес "Реала" и "Барселоны", мы видели это на примере Филиппа Коутиньо и Луиса Суареса. Но я думаю, что Салах должен остаться.

Он может помочь "Ливерпулю" стать командой, которая выиграет трофеи в следующем сезоне, он может стать главным игроком для клуба. Ему всего 25 лет, и у него есть еще много времени впереди. Он находится в клубе, который имеет очень хорошую команду и хорошего тренера, который позволит ему играть так, как он сам того пожелает. Он будет сожалеть, если уйдет и окажется на скамейке запасных в другой команде ", - цитирует бывшего футболиста Le 10 Sport.

Напомним, в 2018-м году Салах забил 14 голов в 13 матчах. | soccernews.ru