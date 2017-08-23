Инсинье: "Барселона"? Я мечтаю играть за "Наполи"

Теги наполибарселоналоренцо инсинье

Инсинье: "Барселона"? Я мечтаю играть за "Наполи"

Нападающий "Наполи" Лоренцо Инсинье прокомментировал информацию о том, что им интересуется "Барселоны".

"Я благодарю вас за комплименты, но я всегда мечтал преуспеть в футболке "Наполи". Конечно, все мечтают о "Барселоне", но я хочу играть в своем нынешнем клубе", - приводит слова Инсинье Football Italia.

Ранее сообщалось, что "Наполи" отказался продавать 26-летнего Инсинье "Барселоне" за 60 миллионов евро.

Не пропустите: "Барселона" переключилась на Ди Марию. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Ригони перешел в "Зенит"

Ригони перешел в "Зенит"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 1 3
2 Барселона 1 3
3 Реал Сосьедад 1 3
4 Леганес 1 3
5 Валенсия 1 3
6 Атлетико Мадрид 1 1
7 Жирона 1 1
8 Эспаньол 1 1
9 Севилья 1 1
10 Атлетик Бильбао 1 1
11 Хетафе 1 1
12 Эйбар 0 0
13 Леванте 0 0
14 Малага 0 0
15 Вильярреал 0 0
16 Сельта Виго 1 0
17 Алавес 1 0
18 Лас Пальмас 1 0
19 Бетис 1 0
20 Депортиво Ла-Корунья 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов