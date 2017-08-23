Инсинье: "Барселона"? Я мечтаю играть за "Наполи"

Нападающий "Наполи" Лоренцо Инсинье прокомментировал информацию о том, что им интересуется "Барселоны".

"Я благодарю вас за комплименты, но я всегда мечтал преуспеть в футболке "Наполи". Конечно, все мечтают о "Барселоне", но я хочу играть в своем нынешнем клубе", - приводит слова Инсинье Football Italia.

Ранее сообщалось, что "Наполи" отказался продавать 26-летнего Инсинье "Барселоне" за 60 миллионов евро.

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