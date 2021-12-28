Инсинье близок к переходу в клуб МЛС
Фото: инстаграм Инсинье/Автор неизвестен
Итальянский форвард "Наполи" Лоренцо Инсинье сменит клуб, сообщает Sport Mediaset. Игрок не смог договориться о новом контракте с неаполитанцами и перейдет в клуб из МЛС.
По информации источника, Инсинье станет футболистом "Торонто". За 5 лет в новом клубе итальянец заработает 9,5 миллионов евро. "Наполи" предлагал ему 3,5 миллиона евро в год, хотя он хотел 5 миллионов.
Одна из основных причин, почему Инсинье перейдет именно в "Торонто", заключается в том, что он не сыграет против "Наполи" ни в одном турнире.
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