Инсинье близок к переходу в клуб МЛС

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Инсинье близок к переходу в клуб МЛСФото: инстаграм Инсинье/Автор неизвестен

Итальянский форвард "Наполи" Лоренцо Инсинье сменит клуб, сообщает Sport Mediaset. Игрок не смог договориться о новом контракте с неаполитанцами и перейдет в клуб из МЛС.

По информации источника, Инсинье станет футболистом "Торонто". За 5 лет в новом клубе итальянец заработает 9,5 миллионов евро. "Наполи" предлагал ему 3,5 миллиона евро в год, хотя он хотел 5 миллионов.

Одна из основных причин, почему Инсинье перейдет именно в "Торонто", заключается в том, что он не сыграет против "Наполи" ни в одном турнире.

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