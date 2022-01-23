Инсинье догнал Марадону по числу голов за "Наполи"

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Инсинье догнал Марадону по числу голов за "Наполи"

Фото: инстаграм Лоренцо Инсинье/Автор неизвестен

Нападающий "Наполи" Лоренцо Инсинье догнал легендарного Диего Марадону по числу голов за неаполитанский клуб.

Инсинье отличился в матче 23-го тура чемпионата Италии с "Салернитаной" (4:1) и на его счету стало 115 голов. Больше за "Наполи" забивали только Марек Гамшик (121) и Дрис Мертенс (144).

Стоит отметить, что Инсинье ближайшим летом покинет "Наполи" и перейдет в канадский "Торонто". В нынешнем сезоне 30-летний форвард провел 20 матчей, забил пять голов и отдал шесть результативных передач.

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