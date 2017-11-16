Инсинье: "Футболка сборной Италии - символ, и я хочу носить его как можно дольше"

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Инсинье: "Футболка сборной Италии - символ, и я хочу носить его как можно дольше"

Форвард "Наполи" Лоренцо Инсинье рассказал, насколько важны для него вызовы в сборную Италии.

"Очень жаль, что Италия пропустит мундиаль. Я знаю правила сборной - вы должны уважать любое решение руководства. Даже в тех случаях, если вас выпускают на поле всего на одну минуту. Ради сборной я готов играть даже на воротах, необходимо делать абсолютно все без обсуждения действий тренеров. Футболка сборной Италии - символ, и я хочу носить его как можно дольше" - приводит слова Инсинье Football Italia.

Читайте также: В матче против сборной Швеции Де Росси отказывался выходить на замену, требуя выпустить Инсинье. | http://soccernews.ru

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