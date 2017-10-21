Инсинье готов сыграть с "Интером"

Вингер "Наполи" Лоренцо Инсинье готов принять участие в матче девятого тура Серии А против "Интера", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, главный тренер неаполитанцев Маурицио Сарри решил рискнуть и выпустить 26-летнего футболиста в стартовом составе на поединок с "нерадзурри".

Напомним, что Инсинье получил травму в минувший вторник во время игры Лиги Чемпионов с "Манчестер Сити".

Матч "Наполи" – "Интер" состоится сегодня в 21:45 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru