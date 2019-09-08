Инсинье хочет продлить контракт с "Наполи"
Хавбек "Наполи" Лоренцо Инсинье хочет продолжить карьеру в итальянском клубе. Об этом сообщает Calciomercato.
По данным источника, агент игрока Мино Райола уже связался с руководством клуба и выдвинул требования Инсинье.
Нынешний контракт действует до 2022 года.
28-летний Инсинье выступает в "Наполи" с 2009 года. Вместе с командой он стал обладателем Кубка Италии и Суперкубка страны.
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