Инсинье хочет продлить контракт с "Наполи"

Хавбек "Наполи" Лоренцо Инсинье хочет продолжить карьеру в итальянском клубе. Об этом сообщает Calciomercato.

По данным источника, агент игрока Мино Райола уже связался с руководством клуба и выдвинул требования Инсинье.

Нынешний контракт действует до 2022 года.

28-летний Инсинье выступает в "Наполи" с 2009 года. Вместе с командой он стал обладателем Кубка Италии и Суперкубка страны.

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