Инсинье: "Хотел бы поиграть с Месси и Суаресом"

Вингер итальянского "Наполи" Лоренцо Инсинье высказался о своем несостоявшемся переходе в каталонскую "Барселону".

" Мой несостоявшийся переход в "Барселону"? Я горжусь тем, что выступаю за "Наполи", но всем известно, что "Барселона" - самая сильная команда в мире. Мне хотелось бы играть с такими великими чемпионами, как Месси и Суарес, но теперь я думаю только о "Наполи" и надеюсь выиграть что-то важное со своей командой ", - цитирует 26-летнего футболиста El Mundo Deportivo.

Напомним, "Наполи" отзывает Инглезе из аренды. | soccernews.ru