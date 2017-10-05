Инсинье: "Хотел бы поиграть с Месси и Суаресом"
Вингер итальянского "Наполи" Лоренцо Инсинье высказался о своем несостоявшемся переходе в каталонскую "Барселону".
"Мой несостоявшийся переход в "Барселону"? Я горжусь тем, что выступаю за "Наполи", но всем известно, что "Барселона" - самая сильная команда в мире. Мне хотелось бы играть с такими великими чемпионами, как Месси и Суарес, но теперь я думаю только о "Наполи" и надеюсь выиграть что-то важное со своей командой", - цитирует 26-летнего футболиста El Mundo Deportivo.
Напомним, "Наполи" отзывает Инглезе из аренды. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|7
|21
|2
|Севилья
|7
|16
|3
|Валенсия
|7
|15
|4
|Атлетико Мадрид
|7
|15
|5
|Реал Мадрид
|7
|14
|6
|Бетис
|7
|13
|7
|Леганес
|7
|11
|8
|Реал Сосьедад
|7
|10
|9
|Вильярреал
|7
|10
|10
|Леванте
|7
|9
|11
|Сельта Виго
|7
|8
|12
|Хетафе
|7
|8
|13
|Атлетик Бильбао
|7
|8
|14
|Эспаньол
|7
|8
|15
|Депортиво Ла-Корунья
|7
|7
|16
|Жирона
|7
|6
|17
|Лас Пальмас
|7
|6
|18
|Эйбар
|7
|6
|19
|Алавес
|7
|3
|20
|Малага
|7
|1