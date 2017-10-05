Инсинье: "Хотел бы поиграть с Месси и Суаресом"

Теги барселонанаполилоренцо инсинье

Инсинье: "Хотел бы поиграть с Месси и Суаресом"Вингер итальянского "Наполи" Лоренцо Инсинье высказался о своем несостоявшемся переходе в каталонскую "Барселону".

"Мой несостоявшийся переход в "Барселону"? Я горжусь тем, что выступаю за "Наполи", но всем известно, что "Барселона" - самая сильная команда в мире. Мне хотелось бы играть с такими великими чемпионами, как Месси и Суарес, но теперь я думаю только о "Наполи" и надеюсь выиграть что-то важное со своей командой", - цитирует 26-летнего футболиста El Mundo Deportivo.

Напомним, "Наполи" отзывает Инглезе из аренды. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

"Бавария" объявила о назначении Хайнкеса

"Бавария" объявила о назначении Хайнкеса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 7 21
2 Севилья 7 16
3 Валенсия 7 15
4 Атлетико Мадрид 7 15
5 Реал Мадрид 7 14
6 Бетис 7 13
7 Леганес 7 11
8 Реал Сосьедад 7 10
9 Вильярреал 7 10
10 Леванте 7 9
11 Сельта Виго 7 8
12 Хетафе 7 8
13 Атлетик Бильбао 7 8
14 Эспаньол 7 8
15 Депортиво Ла-Корунья 7 7
16 Жирона 7 6
17 Лас Пальмас 7 6
18 Эйбар 7 6
19 Алавес 7 3
20 Малага 7 1
Полная таблица

топ-5 тегов