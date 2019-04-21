Инсинье может покинуть "Наполи" из-за конфликта с Анчелотти

Форвард "Наполи" Лоренцо Инсинье может покинуть клуб предстоящим летом.

Как сообщает Calciomercato, причиной ухода может стать конфликт игрока с наставником команды Карло Анчелотти. Из-за чего возник конфликт между сторонами пока неизвестно.

Соглашение Инсинье с "Наполи" действует до лета 2022 года. В этом сезоне на его счету 13 забитых мячей и 7 результативных передач в 38 играх.

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