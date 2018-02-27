Инсинье: "Мы на вершине таблицы и скудетто в наших руках"

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Инсинье: "Мы на вершине таблицы и скудетто в наших руках"Нападающий "Наполи" Лоренцо Инсинье отметил важность победы в матче 26-го тура чемпионата Италии против "Кальяри" (5:0).

По словам футболиста, "Наполи" имеет все шансы стать чемпионом страны.

"Это была хорошая игра, очень важная для нас победа. Мы на вершине таблицы и скудетто в наших руках. Мы должны победить во всех оставшихся играх. "Ювентус" не сдастся, но мы показали, что у нас большой характер и большое сердце. Мы ни на кого не давим, но мы проводим каждый матч так, словно это финал. Мы надеемся, что мы будем вознаграждены в конце сезона за наши старания", - сказал он.  | http://soccernews.ru

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