Инсинье на этой неделе подпишет контракт с "Торонто"

Фото: инстаграм Инсинье/Автор неизвестен

Форвард сборной Италии и "Наполи" Лоренцо Инсинье станет футболистом "Торонто" из МЛС, сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, итальянский футболист уже положительно ответил на предложение канадского клуба и уже в июле этого года на правах свободного агента перейдет в клуб из МЛС.

Отмечается, что контракт, рассчитанный на четыре с половиной года, Инсинье подпишет уже на этой неделе. Ранее сообщалось, что оклад итальянца составит 15 миллионов евро за сезон.

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