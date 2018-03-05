Инсинье нанёс 10 ударов в створ ворот "Ромы", это лучший показатель среди всех игроков топ-5 европейских лиг в этом сезоне

В рамках 27-го тура итальянской Серии А "Наполи" дома проиграл "Роме" со счётом 2:4.

В этом матче вингер неаполитанцев Лоренцо Инсинье нанёс 10 ударов в створ ворот "волков". Как сообщает Opta, это лучший показатель среди всех игроков топ-5 европейских лиг в этом сезоне.

Ближайшими преследователями Инсинье по этому показателю являются форвард "Барселоны" Лионель Месси и нападающий ПСЖ Неймар. Оба сумели 7 раз пробить в створ ворот соперника: аргентинец угрожал "Эйбару", а бразилец - "Дижону".

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