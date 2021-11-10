Инсинье назвал "Наполи" условие для продления контракта
Нападающий неаполитанского "Наполи" Лоренцо Инсинье готов остаться в клубе при одном условии, сообщает Sky Sports.
По сведениям источника, футболист хочет получить гарантии, что руководство клуба усилит состав команды. В этом случае Инсинье согласится продлить контракт, который истекает летом 2022 года.
В нынешнем сезоне 30-летний Инсинье провел за "Наполи" 14 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.
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