Инсинье не нужен "Ливерпулю"
"Ливерпуль" не заинтересован в трансфере вингера "Наполи" Лоренцо Инсинье, об этом заявил главный тренер мерсисайдской команды Юрген Клопп.
"Инсинье - очень хороший игрок, но у него долгосрочный контракт с "Наполи". Мы не будем подписывать его. Даже пытаться не намерены", - цитирует Клоппа Sky Sports.
Напомним, что Инсинье близок к уходу из "Наполи". Футболист поругался с тренерским штабом и болельщиками команды. Кроме того, он хочет выступать за клуб, который регулярно борется за трофеи.
Контракт между игроком и клубом рассчитан до 2022 года. Его стоимость оценивается в 75 миллионов евро. За ситуацией следят "Челси" и ПСЖ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
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|1
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|35
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|2
|Манчестер Сити
|34
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|Тоттенхэм
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|4
|Челси
|35
|67
|5
|Арсенал Лондон
|35
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|34
|64
|7
|Вулверхэмптон
|35
|51
|8
|Уотфорд
|35
|50
|9
|Эвертон
|35
|49
|10
|Лестер Сити
|35
|48
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|43
|12
|Кристал Пэлас
|35
|42
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|41
|14
|Борнмут
|35
|41
|15
|Бернли
|35
|40
|16
|Саутгемптон
|35
|37
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|35
|34
|18
|Кардифф Сити
|35
|31
|19
|Фулхэм
|35
|23
|20
|Хаддерсфилд Таун
|35
|14