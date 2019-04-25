Инсинье не нужен "Ливерпулю"

"Ливерпуль" не заинтересован в трансфере вингера "Наполи" Лоренцо Инсинье, об этом заявил главный тренер мерсисайдской команды Юрген Клопп.

"Инсинье - очень хороший игрок, но у него долгосрочный контракт с "Наполи". Мы не будем подписывать его. Даже пытаться не намерены", - цитирует Клоппа Sky Sports.

Напомним, что Инсинье близок к уходу из "Наполи". Футболист поругался с тренерским штабом и болельщиками команды. Кроме того, он хочет выступать за клуб, который регулярно борется за трофеи.

Контракт между игроком и клубом рассчитан до 2022 года. Его стоимость оценивается в 75 миллионов евро. За ситуацией следят "Челси" и ПСЖ.

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