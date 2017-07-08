Инсинье не собирается покидать "Наполи"

Нападающий "Наполи" Лоренцо Инсинье публично дал понять, что его не интересует смена клубной прописки.

Футболист заявил, что он готов играть в составе неаполитанцев до конца карьеры.

"Надеюсь на то, что буду выходить в футболке "Наполи" до конца своей карьеры. Я хочу этого, но не все зависит от меня. Мне хочется и дальше играть в клубе, где я вырос. Мое сердце бьется для "Наполи", - сказал он.

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