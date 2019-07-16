Инсинье обвинил Сарри в предательстве

Нападающий "Наполи" Лоренцо Инсинье рассказал о своём отношении к решению Маурицио Сарри возглавить туринский "Ювентус".

"Как я уже говорил, для нас, неаполитанцев, это предательство. Теперь нам надо сосредоточиться на себе и постараться обыграть его. Скудетто - наша общая мечта, и мы снова попытаемся его завоевать", - цитирует Инсинье Football Italia.

Напомним, что 60-летний Сарри перебрался в "Ювентус" из "Челси", а до визита в Лондон он на протяжении трёх сезонов тренировал "Наполи".

Также стоит отметить, что "партенопейцы" являются принципиальным соперником "старой синьоры".

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