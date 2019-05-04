Инсинье останется в "Наполи"
Вингер "Наполи" Лоренцо Инсинье не покинет клуб во время летнего трансферного окна.
Ранее СМИ утверждали, что у 27-летнего футболиста конфликт с болельщиками и тренерским штабом команды, поэтому он может уйти.
Однако, как сообщает Football Italia, звёздный итальянец не просто останется в Неаполе, а ещё и подпишет контракт до 2024 года с зарплатой 5 миллионов евро.
Действующее соглашение между "Наполи" и Инсинье рассчитано до 2022 года. В текущем сезоне игрок забил 13 голов и сделал 7 ассистов в 38 матчах.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|35
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|2
|Наполи
|34
|70
|3
|Интер Милан
|34
|62
|4
|Аталанта
|34
|59
|5
|Рома
|34
|58
|6
|Торино
|35
|57
|7
|Милан
|34
|56
|8
|Лацио
|34
|55
|9
|Сампдория
|34
|48
|10
|Сассуоло
|34
|41
|11
|Кальяри
|34
|40
|12
|Фиорентина
|34
|40
|13
|СПАЛ
|34
|39
|14
|Болонья
|34
|37
|15
|Парма
|34
|37
|16
|Дженоа
|34
|35
|17
|Удинезе
|34
|33
|18
|Эмполи
|34
|29
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|Фрозиноне
|34
|23
|20
|Кьево
|34
|15