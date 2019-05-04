Инсинье останется в "Наполи"

Вингер "Наполи" Лоренцо Инсинье не покинет клуб во время летнего трансферного окна.

Ранее СМИ утверждали, что у 27-летнего футболиста конфликт с болельщиками и тренерским штабом команды, поэтому он может уйти.

Однако, как сообщает Football Italia, звёздный итальянец не просто останется в Неаполе, а ещё и подпишет контракт до 2024 года с зарплатой 5 миллионов евро.

Действующее соглашение между "Наполи" и Инсинье рассчитано до 2022 года. В текущем сезоне игрок забил 13 голов и сделал 7 ассистов в 38 матчах.

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