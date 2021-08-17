Инсинье отклонил щедрое предложение "Зенита"
Вингер "Наполи" Лоренцо Инсинье мог стать игроком "Зенита" текущим летом, сообщает Sport Italia.
По информации источника, неаполитанский клуб дал согласие на переезд своего капитана в Россию за 30 миллионов евро.
Однако сам футболист отказался присоединяться к "сине-бело-голубым", несмотря на щедрое предложение о личном контракте с зарплатой в размере 8 миллионов евро в год.
В прошлом сезоне Инсинье сыграл за "Наполи" 48 матчей, забил 19 голов и сделал 11 ассистов.
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