Инсинье отклонил щедрое предложение "Зенита"

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Инсинье отклонил щедрое предложение "Зенита"

Фото твиттер Лоренцо Инсинье

Вингер "Наполи" Лоренцо Инсинье мог стать игроком "Зенита" текущим летом, сообщает Sport Italia.

По информации источника, неаполитанский клуб дал согласие на переезд своего капитана в Россию за 30 миллионов евро.

Однако сам футболист отказался присоединяться к "сине-бело-голубым", несмотря на щедрое предложение о личном контракте с зарплатой в размере 8 миллионов евро в год.

В прошлом сезоне Инсинье сыграл за "Наполи" 48 матчей, забил 19 голов и сделал 11 ассистов.

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