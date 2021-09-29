Инсинье поделился ожиданиями от матча со "Спартаком" в Лиге Европы

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Инсинье поделился ожиданиями от матча со "Спартаком" в Лиге ЕвропыФото: инстаграм Инсинье/Автор неизвестен

Вингер сборной Италии и "Наполи" Лоренцо Инсинье рассказал о своих ожиданиях от игры второго тура группового этапа Лиги Европы против московского "Спартака".

"Лига Европы – отличный турнир. Мы отлично сыграли против "Лестера", несмотря на неудачное начало.

Завтра мы должны показать отличный футбол и со "Спартаком". Они должны были побеждать "Легию" в первом матче, но проиграл в концовке. "Спартак" доминировал, но пропустил на последней минуте.

Мы должны будем выложиться на 300 процентов, однако сейчас рано говорить, как далеко мы можем пройти в Лиге Европы", – сказал капитан неаполитанцев.

Игра между "Наполи" и "Спартаком" пройдет завтра, 30 сентября. Начало встречи запланировано на 19:45 (мск).

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