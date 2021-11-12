Инсинье получил щедрое предложение от канадского клуба
Вингер "Наполи" Лоренцо Инсинье может продолжить карьеру за пределами Европы, пишет журналист Джанлука Ди Марцио.
По данным инсайдера, 30-летнего футболиста зовут в "Торонто", который готов удовлетворить его финансовые требования.
Канадский клуб уже около двух недель контактирует с представителями итальянца, который летом, возможно, станет свободным агентом.
В текущем сезоне Инсинье сыграл за "Наполи" 14 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.
Неаполитанцы предлагают своему капитану контракт с зарплатой 3,5 миллиона евро в год + бонусы до 1,5 миллиона.
Не пропустите: "Ньюкасл" включился в борьбу за Инсинье. | http://soccernews.ru
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