Инсинье получил щедрое предложение от клуба МЛС
Вингер "Наполи" Лоренцо Инсинье может продолжить карьеру за пределами Европы.
По информации журналиста Николо Скиры, "Торонто" подготовил щедрый контракт для 30-летнего итальянца.
Клуб МЛС предложил звёздному футболисту контракт на три года с зарплатой 8 миллионов евро.
Следующим летом Инсинье станет свободным агентом, если "Наполи" не убедит его продлить истекающий договор.
В текущем сезоне капитан неаполитанцев забил 5 голов и сделал 6 ассистов в 18 матчах.
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