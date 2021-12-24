Инсинье получил щедрое предложение от клуба МЛС

Фото твиттер Лоренцо Инсинье

Вингер "Наполи" Лоренцо Инсинье может продолжить карьеру за пределами Европы.

По информации журналиста Николо Скиры, "Торонто" подготовил щедрый контракт для 30-летнего итальянца.

Клуб МЛС предложил звёздному футболисту контракт на три года с зарплатой 8 миллионов евро.

Следующим летом Инсинье станет свободным агентом, если "Наполи" не убедит его продлить истекающий договор.

В текущем сезоне капитан неаполитанцев забил 5 голов и сделал 6 ассистов в 18 матчах.

Не пропустите: Агент Инсинье рассказал о будущем игрока. | http://soccernews.ru