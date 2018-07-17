Инсинье поразил партнеров по команде своими вокальными данными: видео

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Инсинье поразил партнеров по команде своими вокальными данными: видео

Нападающий "Наполи" Лоренцо Инсинье спел для партнеров по команде.

Футболист выступил перед командой во время обеда.

В минувшем сезоне 27-летний Инсинье провел за "Наполи" 48 матчей, забил 14 голов и отдал 14 результативных передач.

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