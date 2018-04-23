Инсинье потроллил "Ювентус"

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Инсинье потроллил "Ювентус"

Вингер "Наполи" Лоренцо Инсинье после победы своей команды над "Ювентусом" потроллил соперника.

На вопрос журналиста: "Ювентус" отнёсся к матчу, будто это финал Лиги Чемпионов, и проиграл?", лидер неаполитанцев ответил: "Они привыкли к этому".

Стоит отметить, что "бьянконери" потерпели поражение в пяти последних финалах ЛЧ - в 1997, 1998, 2003, 2015 и 2017 годах.

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