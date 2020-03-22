Инсинье приготовил пиццу и объявил об "открытии" своей пиццерии

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Инсинье приготовил пиццу и объявил об "открытии" своей пиццерии

Форвард "Наполи" Лоренцо Инсинье во время карантина готовит пиццу под итальянскую музыку.

В своем инстаграме футболист выложил видео процесса готовки, пошутив, что пиццерия Инсинье открыта.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La pizzeria Insigne è aperta...Qual è la vostra preferita?

Публикация от Lorenzo Insigne (@lorinsigneofficial)

Чемпионат Италии был приостановлен из-за коронавируса. Италия занимает второе место в мире по распространению болезни. В Серии А успели провести 26 туров, после которых лидирует "Ювентус".

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