Инсинье приготовил пиццу и объявил об "открытии" своей пиццерии

Форвард "Наполи" Лоренцо Инсинье во время карантина готовит пиццу под итальянскую музыку.

В своем инстаграме футболист выложил видео процесса готовки, пошутив, что пиццерия Инсинье открыта.

Чемпионат Италии был приостановлен из-за коронавируса. Италия занимает второе место в мире по распространению болезни. В Серии А успели провести 26 туров, после которых лидирует "Ювентус".

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