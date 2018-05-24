Инсинье: "Приход Анчелотти - это удачный ход"

Нападающий "Наполи" Лоренцо Инсинье доволен тем, что будет играть под руководством Карло Анчелотти.

Напомним, что специалист заменил на этом посту Маурицио Сарри.

"Я желаю Карло Анчелотти всего наилучшего. Надеюсь, он нам поможет. Я не ожидал этого, но у нашего президента всегда есть козырь в запасе. Приход Анчелотти - это удачный ход. Он отличный тактик. Что касается Сарри, то мы можем только поблагодарить его. Он очень многое дал нам, многому научил. Мы многому научились под его руководством и благодарны ему за это", - сказал он.

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