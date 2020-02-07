Инсинье прокомментировал матчи "Наполи" против "Ливерпуля"
Форвард "Наполи" Лоренцо Инсинье рассказал о встречах своей команды с "Ливерпулем".
Напомним, клубы встречались в двух последних розыгрышах группового турнира Лиги Чемпионов.
"Каждый раз, когда мы встречаемся с "Ливерпулем", мы отлично играем. Мы всегда против них показываем выдающиеся выступления. Мы становимся командой, которая их пугает. В двух матчах этого сезона мы взяли 4 очка, мы довольны этим результатом", - приводит Football Italia слова Инсинье.
"Ливерпуль" и "Наполи" вышли в 1/8 финала Лиги Чемпионов. Соперником итальянского клуба будет "Барселона". Мерсисайдцы встретятся с "Атлетико".
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