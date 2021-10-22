Инсинье прокомментировал слухи о возможном уходе из "Наполи"
Вингер "Наполи" Лоренцо Инсинье сделал заявление о своём будущем в неаполитанском клубе.
"Не я запускаю слухи об уходе из "Наполи", поэтому не могу ничего сказать. Стараюсь быть максимально спокойным и сосредоточенным на футболе. Что касается продления контракта, то все знают, что мой агент ведёт переговоры с "Наполи". Я в них не участвую, потому что моя задача - играть.
Это важный год для клуба, поэтому я не хочу, чтобы меня, болельщиков или моих партнёров по команде отвлекали слухи. Если одноклубники увидят, что их капитан спокоен и сосредоточен, то они тоже возьмут себя в руки", - приводит слова Инсинье Football Italia.
Действующее соглашение 30-летнего футболиста с неаполитанцами истекает в июне 2022 года. В его услугах заинтересован миланский "Интер".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17