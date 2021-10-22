Инсинье прокомментировал слухи о возможном уходе из "Наполи"

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Инсинье прокомментировал слухи о возможном уходе из "Наполи"

Фото твиттер Лоренцо Инсинье

Вингер "Наполи" Лоренцо Инсинье сделал заявление о своём будущем в неаполитанском клубе.

"Не я запускаю слухи об уходе из "Наполи", поэтому не могу ничего сказать. Стараюсь быть максимально спокойным и сосредоточенным на футболе. Что касается продления контракта, то все знают, что мой агент ведёт переговоры с "Наполи". Я в них не участвую, потому что моя задача - играть.

Это важный год для клуба, поэтому я не хочу, чтобы меня, болельщиков или моих партнёров по команде отвлекали слухи. Если одноклубники увидят, что их капитан спокоен и сосредоточен, то они тоже возьмут себя в руки", - приводит слова Инсинье Football Italia.

Действующее соглашение 30-летнего футболиста с неаполитанцами истекает в июне 2022 года. В его услугах заинтересован миланский "Интер".

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