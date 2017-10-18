Инсинье прокомментировал свою травму
Вингер "Наполи" Лоренцо Инсинье, получивший травму во вчерашнем матче против "Манчестер Сити", рассказал о состоянии своего здоровья.
"Мне намного лучше по сравнению с тем моментом, когда я попросил замену. Смогу ли я сыграть с "Интером"? Не знаю, увидим завтра" - приводит слова 26-летнего игрока Football Italia.
В этом сезоне Инсинье сыграл за "Наполи" 13 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 5 результативных передач.
Матч "Наполи" - "Интер" состоится в субботу, 21 октября, в 21:45 по московскому времени. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|8
|24
|2
|Интер Милан
|8
|22
|3
|Лацио
|8
|19
|4
|Ювентус
|8
|19
|5
|Рома
|7
|15
|6
|Сампдория
|7
|14
|7
|Болонья
|8
|14
|8
|Торино
|8
|13
|9
|Кьево
|8
|12
|10
|Милан
|8
|12
|11
|Фиорентина
|8
|10
|12
|Аталанта
|8
|9
|13
|Кальяри
|8
|6
|14
|Кротоне
|8
|6
|15
|Хеллас Верона
|8
|6
|16
|Удинезе
|8
|6
|17
|Дженоа
|8
|5
|18
|Сассуоло
|8
|5
|19
|СПАЛ
|8
|5
|20
|Беневенто
|8
|0