Инсинье прокомментировал свою травму

Вингер "Наполи" Лоренцо Инсинье, получивший травму во вчерашнем матче против "Манчестер Сити", рассказал о состоянии своего здоровья.

"Мне намного лучше по сравнению с тем моментом, когда я попросил замену. Смогу ли я сыграть с "Интером"? Не знаю, увидим завтра" - приводит слова 26-летнего игрока Football Italia.

В этом сезоне Инсинье сыграл за "Наполи" 13 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 5 результативных передач.

Матч "Наполи" - "Интер" состоится в субботу, 21 октября, в 21:45 по московскому времени. | http://soccernews.ru