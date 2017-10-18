Инсинье прокомментировал свою травму

Теги наполилоренцо инсиньеинтер милан

Инсинье прокомментировал свою травму

Вингер "Наполи" Лоренцо Инсинье, получивший травму во вчерашнем матче против "Манчестер Сити", рассказал о состоянии своего здоровья.

"Мне намного лучше по сравнению с тем моментом, когда я попросил замену. Смогу ли я сыграть с "Интером"? Не знаю, увидим завтра" - приводит слова 26-летнего игрока Football Italia.

В этом сезоне Инсинье сыграл за "Наполи" 13 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 5 результативных передач.

Матч "Наполи" - "Интер" состоится в субботу, 21 октября, в 21:45 по московскому времени. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Битва в Тирасполе: "Локомотив" постарается прервать сухую серию "Шерифа"

Битва в Тирасполе: "Локомотив" постарается прервать сухую серию "Шерифа"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 8 24
2 Интер Милан 8 22
3 Лацио 8 19
4 Ювентус 8 19
5 Рома 7 15
6 Сампдория 7 14
7 Болонья 8 14
8 Торино 8 13
9 Кьево 8 12
10 Милан 8 12
11 Фиорентина 8 10
12 Аталанта 8 9
13 Кальяри 8 6
14 Кротоне 8 6
15 Хеллас Верона 8 6
16 Удинезе 8 6
17 Дженоа 8 5
18 Сассуоло 8 5
19 СПАЛ 8 5
20 Беневенто 8 0
Полная таблица

топ-5 тегов