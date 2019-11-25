Инсинье пропустит матч "Наполи" с "Ливерпулем" в Лиге Чемпионов

Стало известно, что форвард "Наполи" Лоренцо Инсинье пропустит матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ливерпулем". Итальянский клуб огласил заявку на матч.

Напомним, Инсинье травмировал локоть в матче Серии А против "Милана".

Заявка "Наполи": Мерет, Карнезис, Оспина, Ди Лоренцо, Кулибали, Мариу Руй, Луперто, Манолас, Максимович, Хисай, Аллан, Элмас, Фабиан Руис, Гаэтано, Зелински, Льоренте, Кальехон, Мертенс, Юнес, Лосано.

Матч "Ливерпуль" - "Наполи" состоится 27 ноября в Англии. "Наполи" отстает от "мерсисайдцев" на 1 очко.

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