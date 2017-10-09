Инсинье рассказал, кто является его кумиром

Форвард "Наполи" Лоренцо Инсинье рассказал о своем кумире детства.

"Даже если это и огорчит болельщиков "Наполи", но я всегда говорил, что моим кумиром был Дель Пьеро. Я считаю его великим футболистом и великим человеком" - приводит слова Инсинье Football Italia.

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