Инсинье: "Сборная Швеции ничего не создала кроме гола после рикошета"

Форвард сборной Италии Лоренцо Инсинье крайне разочарован поражением своей команды в первом матче со Швецией (0:1) в плей-офф за право участия на ЧМ-2018.

"Сборная Швеции ничего не создала кроме гола после рикошета. Я не думаю, что мы играли плохо. Результат разочаровывает, но у нас есть в запасе вторая игра. Мы все должны изменить наше отношение и вспомнить, за что мы боремся.

Тот, кто выйдет на поле в понедельник, должен выложиться на 200 процентов. Италия не может пропустить чемпионат мира. Нужно сжать зубы и победить", — сказал игрок. | http://soccernews.ru