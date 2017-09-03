Инсинье: "Сборной Италии нужно сосредоточиться на следующей игре"

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Инсинье: "Сборной Италии нужно сосредоточиться на следующей игре"

Вингер сборной Италии Лоренцо Инсинье высказался после матча квалификации ЧМ-2018 против национальной команды Испании.

"Мы не очень хорошо сыграли, но такие матчи помогают расти. Теперь нам нужно сосредоточиться на следующей игре. Во вторник нас ждёт Израиль. Безусловно, это важно. Мы проанализируем ошибки, которые были сделаны, и вместе с тренером попытаемся исправить ситуацию" - цитирует Инсинье Football Italia.

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