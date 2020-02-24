Инсинье считает, что Месси лучший в мире футболист

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Инсинье считает, что Месси лучший в мире футболист

Форвард "Наполи" Лоренцо Инсинье рассказал, чего ждет от матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Барселоной".

"Играем против невероятной команды. Там есть не только Месси. Мы должны сделать все, чтобы сдержать их и показать отличную игру. Месси - лучший игрок в мире, не сравню его с Марадоной, потому что он превыше всего. Их не нужно сравнивать. Лео сейчас лучший в мире", - сказал Инсинье.

Первая встреча "Барселоны" с "Наполи" состоится завтра, 25 февраля, на стадионе "Сан-Паоло". Начало - в 23:00 (мск).

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lesnovsky

И он прав..

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