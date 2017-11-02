Инсинье считает несправедливым поражение от "Манчестер Сити"
Вингер "Наполи" Лоренцо Инсинье прокомментировал поражение своей команды от "Манчестер Сити" в матче четвёртого тура группового этапа Лиги Чемпионов.
"На мой взгляд, результат несправедлив, если смотреть на нашу игру. Мы доминировали большую часть матча против лучшей команды Европы. Если продолжим играть так же, то сохраним шансы на выход из группы. Вратарь "Манчестер Сити" сделал потрясающий сейв после удара Кальехона. И мы вместо того чтобы повести в счёте, через некоторое время оказались в положении отыгрывающихся. Об этом жалеем больше всего" - приводит слова Инсинье официальный сайт УЕФА.
Не пропустите видеообзор матча "Наполи" - "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
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Турнир прогнозов: анонс 16 тура
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|0
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|Рома
|4
|8
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|4
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|3
|Атлетико Мадрид
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|4
|Карабах
|4
|2
|Группа D
|М
|О
|1
|Барселона
|4
|10
|2
|Ювентус
|4
|7
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|4
|4
|Олимпиакос Пирей
|4
|1
|Группа E
|М
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|Ливерпуль
|4
|8
|2
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|4
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|Марибор
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|Группа F
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|4
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|4
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|Порту
|4
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|3
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|4
|4
|4
|Монако
|4
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|Группа H
|М
|О
|1
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|4
|10
|2
|Реал Мадрид
|4
|7
|3
|Боруссия Дортмунд
|4
|2
|4
|АПОЭЛ
|4
|2