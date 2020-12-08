Инсинье сделал татуировку в честь Марадоны

Капитан "Наполи" Лоренцо Инсинье сделал татуировку с изображением легендарного Диего Марадоны.

Напомним, Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет в результате острого отека легких, вызванного хронической сердечной недостаточностью.