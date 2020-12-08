Инсинье сделал татуировку в честь Марадоны
Капитан "Наполи" Лоренцо Инсинье сделал татуировку с изображением легендарного Диего Марадоны.
Напомним, Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет в результате острого отека легких, вызванного хронической сердечной недостаточностью.
Инсинье решил почтить память Марадоны татуировкой на левой ноге с Диего в футболке неаполитанского клуба.
Диего Армандо Марадона выступал за "Наполи" с 1984 по 1991 год и дважды побеждал вместе с командой чемпионат Италии, а также завоевал Кубок УЕФА. 10-й номер, под которым играл Диего, был выведен из обращения в "Наполи" еще при жизни Марадоны. А после смерти легендарного футболиста стадион "неаполитанцев" стал носить его имя.
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