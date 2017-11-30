Инсинье сделал татуировку в виде льва на всю спину

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Инсинье сделал татуировку в виде льва на всю спину

Полузащитник "Наполи" Лоренцо Инсинье набил себе татуировку во всю спину.

Футболист выложил фотографию с тату, на котором изображены львы, в своем Instagram.

Фото: Новое тату форварда.

Стоит отметить, что татуировку ему наносил неаполитанский мастер Энцо Бранди.

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