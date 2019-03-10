Инсинье спас "Наполи" от поражения в матче с "Сассуоло"
В 27-м туре чемпионата Италии "Сассуоло" и "Наполи" разошлись миром со счетом 1:1. Счет в начале второго тайма открыл Доменико Берарди, но в концовке встрече неаполитанский клуб от поражения спас Лоренцо Инсинье.
"Наполи" по-прежнему занимает второе место в Серии А, "Сассуоло" остался на 12-м месте.
"Сассуоло" – "Наполи" - 1:1 (0:0)
Голы: Берарди, 52 - 1:0, Инсинье, 86 - 1:1
"Сассуоло": Пеголо, Демирал, Лирола, Рожерио, Пелузо, Бога, Маньянелли, Джуричич (Бурабия, 76), Данкан (Локателли, 90), Берарди (Эль-Бабакар, 85), Феррари.
"Наполи": Оспина, Кирикеш (Луперто, 46), Малькюи, Кулибали, Гулям, Уна (Юнес, 66), Аллан, Верди (Милик, 66), Диавара, Инсинье, Мертенс.
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"Сассуоло" - "Наполи": видеотрансляция матча 27-го тура чемпионата Италии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|27
|75
|2
|Наполи
|26
|56
|3
|Милан
|27
|51
|4
|Интер Милан
|27
|50
|5
|Рома
|26
|44
|6
|Торино
|27
|44
|7
|Аталанта
|27
|44
|8
|Лацио
|25
|41
|9
|Сампдория
|27
|39
|10
|Фиорентина
|26
|36
|11
|Парма
|27
|33
|12
|Сассуоло
|26
|31
|13
|Дженоа
|27
|30
|14
|Кальяри
|27
|27
|15
|Удинезе
|26
|25
|16
|СПАЛ
|27
|23
|17
|Эмполи
|26
|22
|18
|Болонья
|27
|21
|19
|Фрозиноне
|27
|17
|20
|Кьево
|27
|10