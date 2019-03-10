Инсинье спас "Наполи" от поражения в матче с "Сассуоло"

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Инсинье спас "Наполи" от поражения в матче с "Сассуоло"

В 27-м туре чемпионата Италии "Сассуоло" и "Наполи" разошлись миром со счетом 1:1. Счет в начале второго тайма открыл Доменико Берарди, но в концовке встрече неаполитанский клуб от поражения спас Лоренцо Инсинье.

"Наполи" по-прежнему занимает второе место в Серии А, "Сассуоло" остался на 12-м месте.

"Сассуоло" – "Наполи" - 1:1 (0:0)
Голы: Берарди, 52 - 1:0, Инсинье, 86 - 1:1

"Сассуоло": Пеголо, Демирал, Лирола, Рожерио, Пелузо, Бога, Маньянелли, Джуричич (Бурабия, 76), Данкан (Локателли, 90), Берарди (Эль-Бабакар, 85), Феррари.

"Наполи": Оспина, Кирикеш (Луперто, 46), Малькюи, Кулибали, Гулям, Уна (Юнес, 66), Аллан, Верди (Милик, 66), Диавара, Инсинье, Мертенс.

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