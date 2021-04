Инсинье требует от "Наполи" увеличить зарплату

Фото: Твиттер @Lor_Insigne

Форвард "Наполи" Лоренцо Инсинье продолжает переговоры о новом соглашении с клубом. Капитан команды требует поднять зарплату до 5 миллионов евро в год, пишет в Twitter инсайдер Николо Скира.

Кроме того, игрок хочет получить дополнительный бонус за продление контракта в размере 2,5 миллиона евро.

Mesi caldi per il futuro di Lorenzo #Insigne (in scadenza nel 2022): il fantasista chiede ingaggio top per rinnovare col #Napoli (€5M a stagione) con un bonus alla firma stile Mertens (incassò €2,5M al momento del rinnovo + lauto biennale da €4,5M annui). #ACMilan freddo