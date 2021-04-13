Инсинье требует от "Наполи" увеличить зарплату
Фото: Твиттер @Lor_Insigne
Форвард "Наполи" Лоренцо Инсинье продолжает переговоры о новом соглашении с клубом. Капитан команды требует поднять зарплату до 5 миллионов евро в год, пишет в Twitter инсайдер Николо Скира.
Кроме того, игрок хочет получить дополнительный бонус за продление контракта в размере 2,5 миллиона евро.
Mesi caldi per il futuro di Lorenzo #Insigne (in scadenza nel 2022): il fantasista chiede ingaggio top per rinnovare col #Napoli (€5M a stagione) con un bonus alla firma stile Mertens (incassò €2,5M al momento del rinnovo + lauto biennale da €4,5M annui). #ACMilan freddo— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 13, 2021
Текущий договор Инсинье с "Наполи" рассчитан до 2022 года.
В сезоне 220/2021 29-летний итальянец выходил на поле в 27 матчах Серии А, в которых забил 15 голов и отдал 5 результативных передач.
Читать также: Инсинье раскритиковал "Наполи" после матча с "Сассуоло" | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
В "Спартаке" отреагировали на решение РФС по спорным моментам в матче с "Локомотивом"
-
"Спартак" наказан за расизм фанатов в адрес Гильерме
-
Гильерме получил 2 матча дисквалификации в РПЛ
-
ЭСК считает, то все решения Левникова в матче "Локомотив" - "Спартак" были верными
-
Алекс Фергюсон считает, что в его "Манчестер Юнайтед" было только 4 игрока мирового уровня
Лента новостей
-
Представитель "Спартака" заходил в судейскую комнату перед матчем с "Локомотивом" (видео)
-
Transfermarkt назвал самых подешевевших футболистов РПЛ
-
Немецкий клуб может перехватить Рангника у "Локомотива"
-
Игроки "Аталанты" подарили одноклубнику футболку Роналду. Ранее Криштиану не дал ему свою майку
-
В "Спартаке" отреагировали на решение РФС по спорным моментам в матче с "Локомотивом"
-
Джибриль Сиссе во второй раз возобновил футбольную карьеру
-
1
Экс-игрок "Ювентуса" жестко раскритиковал Роналду
-
"Милан" пока не возобновлял обсуждение с Доннаруммой нового контракта
-
ПСЖ может подписать Санчо
-
Инсинье требует от "Наполи" увеличить зарплату
-
Гвардиола поделился планом на игру с Дортмундом
-
"Спартак" наказан за расизм фанатов в адрес Гильерме
-
Гильерме получил 2 матча дисквалификации в РПЛ
-
Клопп про матч с «Реалом»: "Ливерпулю» особо нечего терять"
-
Агуэро может перейти в "Барселону". Его агент в городе
-
Сергей Овчинников получил работу в РФС
-
Арбитр, который не засчитал гол Роналду сербам, пропустит Евро-2020
-
ЦСКА присматривается к нападающему из клуба Первой лиги Англии
-
ЭСК считает, то все решения Левникова в матче "Локомотив" - "Спартак" были верными
-
Лукас Васкес заинтересовал "Баварию" и ПСЖ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17