Инсинье требует от "Наполи" увеличить зарплату

Теги лоренцо инсиньенаполи

Инсинье требует от "Наполи" увеличить зарплатуФото: Твиттер @Lor_Insigne 
Форвард "Наполи" Лоренцо Инсинье продолжает переговоры о новом соглашении с клубом. Капитан команды требует поднять зарплату до 5 миллионов евро в год, пишет в Twitter инсайдер Николо Скира.

Кроме того, игрок хочет получить дополнительный бонус за продление контракта в размере 2,5 миллиона евро.

Текущий договор Инсинье с "Наполи" рассчитан до 2022 года.

В сезоне 220/2021 29-летний итальянец выходил на поле в 27 матчах Серии А, в которых забил 15 голов и отдал 5 результативных передач.

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